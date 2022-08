Matheus Nunes é a segunda maior venda de sempre do Sporting: conheça o top'10

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Matheus Nunes foi confirmado no Wolverhampton, por 45 milhões de euros, mais 5 M€ por objetivos. Na história da SAD do Sporting, apenas uma operação ultrapassa os números do antigo médio do Estoril, que chegou a Alvalade em janeiro de 2019 por 500 mil euros (posteriormente, os leões pagaram mais 450 mil para ficar com 100% do passe) e sai agora por.... 45 milhões de euros fixos, mais 5 M€ dependentes de objetivos (considerados de fácil concretização). A gestão de Frederico Varandas contribui com sete dos 12 maiores negócios de sempre da SAD (Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Gelson Martins, Raphinha, Wendel e Palhinha).