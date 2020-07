Mustafá esteve presente num evento público da Juventude Leonina pela primeira vez desde que foi ilibado no julgamento do ataque à Academia. O líder da claque esteve, com dezenas de outros membros, na concentração em Alcochete a apoiar a equipa de futebol do Sporting, antes da partida para o Estádio da Luz, para o dérbi com o Benfica.