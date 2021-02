A horas do clássico, as paredes do Núcleo Sporting Solar do Norte, que se situa a 2 km do Estádio do Dragão, apareceram vandalizadas. "Depois de todo o trabalho e dedicação na renovação da nossa casa o dia amanheceu assim. Isto não nos fará esmorecer e muito menos capitular. Somos tão orgulhosamente Sporting como amamos a nossa Mui Nobre, Leal e Invicta cidade cujo historial de liberdade alguns só envergonham", pode ler-se na respetiva página no Facebook.