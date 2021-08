Nuno Mendes pode chegar ao 2.º lugar das maiores vendas de sempre do Sporting: consulte a lista

Comoanunciou, há acordo total entre Sporting e Paris SG para a transferência de Nuno Mendes. É um empréstimo (no valor de 7 milhões de euros), com opção de compra de 40 M€, o que significa que, caso a mesma seja acionada pelos parisienses no final da época, o negócio ascenderá aos 47 M€, colocando o lateral-esquerdo no segundo lugar das maiores vendas de sempre dos leões.