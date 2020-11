À entrada para a 8.ª jornada da Liga, o Sporting já amealhou 19 pontos e lidera a Liga com mais 4 pontos que Benfica e Sp. Braga e 6 que o FC Porto. Este sábado joga com o Moreirense em Alvalade às 20h30 e deverão ser estas as esolhas iniciais de Rúben Amorim.