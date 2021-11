E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Balakov, ex-jogador do Sporting, esteve esta quarta-feira na Academia de Alcochete. Nas redes sociais, os leões mostraram várias imagens da visita do antigo médio com Frederico Varandas, Rúben Amorim, Paulinho e Tomaz Morais [Fotos Twitter Sporting]