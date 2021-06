O Sporting arrancou esta segunda-feira com os trabalhos na Academia de Alcochete , depois das férias. Além dos habituais integrantes do plantel, Rúben Amorim contou ainda com seis 'reforços' da formação, que acompanharam os campeões nacionais durante o treino da tarde em alguns exercícios com bola [Imagens: Sporting CP, Rui Minderico, Ricardo Nascimento]