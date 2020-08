O Sporting realizou esta terça-feira o primeiro treino da pré-temporada 2020/2021, com os leões a trabalharem no relvado da Academia Sporting pela primeira vez. Destaque para a presença dos reforços Antunes e Pedro Porro e também para a recuperação de Luiz Phellype, que já trabalha com bola. [Fotos: Sporting CP]

Reforços, Luiz Phellype já com bola e muita juventude: as imagens do primeiro treino do novo Sporting