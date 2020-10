Sporting continua a preparar o clássico: as imagens de mais um treino em Alcochete

O plantel do Sporting realizou esta manhã mais um treino de preparação para o clássico com o FC Porto, em Alvalade, agendado para sábado (20h30). A sessão contou com o regresso dos internacionais sub-21 e ainda com o central Zouhair Feddal, que trabalhou sob vigilância médica e poderá ser opção para o duelo com os dragões. [Imagens: Sporting CP]