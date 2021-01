O Sporting conquistou a Taça da Liga ao vencer o Sp. Braga por 1-0, graças a um golo de Pedro Porro (aos 41 minutos), no 'lamaçal' do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Nessa altura já Rúben Amorim e Carlos Carvalhal tinham sido expulsos (33 minutos). No final, foi esta a primeira reação do treinador leonino.