Tratamento de choque: parte do relvado de Alvalade já foi substituído

Tal como admitiu a Record o responsável da empresa ‘Sport Relva’ , partes do relvado do Estádio José Alvalade foi substituído. Durante o dia de ontem, circularam imagens nas redes sociais que sugeriam que o tapete na área junto ao topo sul, onde Jovane se lesionou na receção ao Varzim, estaria a ser trocado. "Estamos a proceder à estabilização do relvado, não há nada mais do que isso. Em certas zonas foram colocados excertos de relva", confirmou-nosFrederico Machado. Nas imagens que aqui mostramos são visíveis os trabalhos que decorreram em Alvalade em semana de Champions: o Sporting recebe amanhã o Borussia Dortmund e certo é que já hoje o relvado será pisado pela equipa alemã, no treino de adaptação, às 18 horas.