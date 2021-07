Agressão com stick ou... encosto?: a confusão no final do Argentina-Espanha em hóquei

O final do Argentina-Espanha de hóquei em campo (1-1) este sábado, nos Jogos Olímpicos, ficou marcado pela confusão. David Alegre, uma das estrelas da equipa espanhola, terá sido agredido com um stick pelo argentino Lucas Rossi depois de se ter dirigido ao adversário de forma agressiva quando aquele estava no chão a recuperar de uma lesão. Segundo a 'Marca', as duas equipas rodearam os jogadores gerando-se muita confusão, pelo que as imagens, de acordo com a publicação espanhola, não são esclarecedoras se houve ou não agressão