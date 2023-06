AG do Sporting já está a decorrer: dos acessos à ordem de trabalhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting reúne-se hoje em Assembleia Geral. Na ordem de trabalhos estará o orçamento e plano de atividades do clube para 2023/24, nomeadamente no que respeita às modalidades, cuja apresentação aos sócios, como determinam os estatutos, é obrigatória até ao final deste mês (exceto em ano de eleições). Além desse ponto, há outros cinco em discussão como se pode ler na inforgrafia acima. O formato desta Assembleia Geral será em tudo semelhante àquele que foi implementado nas mais recentes, ou seja, a votação decorrerá em simultâneo com o debate, o que, na perspetiva dos responsáveis leoninos, aumenta a participação.