A pouco mais de cinco meses do arranque do Mundial'2022, estão finalmente preenchidas todas as vagas de apuramento. A Costa Rica, com a vitória sobre a Nova Zelândia, garantiu o derradeiro carimbo no passaporte, entrando no Grupo E com Espanha, Alemanha e Japão. O Mundial'2022, recorde-se, arranca a 21 de novembro, com um duelo entre Senegal e Holanda.