Investimento e retorno na era Amorim no Sporting: o que dizem os milhões

Está mais do que apagada a desconfiança que envolveu aposta do Sporting em Rúben Amorim, na altura a troco de expressivos 10 milhões de euros – viriam a ser 12,1 M€, por atraso no pagamento ao Sp. Braga. A Supertaça Cândido de Oliveira conquistada sábado veio reforçar as conclusões de uma estratégia onde o treinador virou protagonista: desde que chegou, em março de 2020, o leão ganhou em todas as frentes, na desportiva, com três troféus, mas também na tesouraria