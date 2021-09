Milhões à solta em Paris: PSG e Manchester City reencontram-se na Champions

Menos de cinco meses depois de se defrontarem nas meias-finais da Liga dos Campeões, PSG e Manchester City reencontram-se hoje no Parque dos Príncipes. Será o 6º duelo entre os dois clubes e os ingleses levam clara vantagem, pois nunca perderam (3V e 2E). Desta vez, frente a frente estarão os dois plantéis mais valiosos da atualidade, depois de os parisienses garantirem reforços de peso no verão, como Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes e, principalmente, Messi, o craque argentino que vai reencontrar Guardiola, com quem viveu os melhores anos no Barcelona. O confronto fica também marcado pelo facto incontornável de ambos serem os exemplos maiores dos chamados clubes-estado.. e de terem muitos milhões no plantel