A apenas uma partida de se tornar no selecionador sul-coreano com a maior sequência de jogos consecutivos, superando Huh Jung-moo, o técnico que comandou a República da Coreia no Mundial’2010, Paulo Bento ganhou a aposta em assumir, a 22 de agosto de 2018, a liderança dos tigres asiáticos, após uma experiência pouco feliz nos chineses do Chongqing Lifan.