João Matos: a história do craque do Sporting e da Seleção de futsal

Desde criança que João Matos sempre quis jogar à bola, e com muita entrega tornou-se num dos mais carismáticos jogadores de futsal da Seleção Nacional e do Sporting Clube de Portugal. Conheça o capitão de equipa que se abstrai de tudo enquanto está em campo, a sua história, dificuldades e feitos, num comprometimento total com a modalidade. Novo episódio da série 'Record dá tudo', que pode ver na íntegra AQUI