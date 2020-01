A carregar o vídeo ...

Com muita dedicação e esforço, Miguel Maia tem um palmarés de títulos no voleibol e voleibol de praia, com o orgulho de, aos 48 anos, ser o mais velho jogador de vólei em campo. Uma história de paixão na primeira pessoa, e ainda com o testemunho do companheiro de equipa e amigo de décadas, João Brenha. Assine o Record Premium e veja AQUI mais um episódio da série 'Record dá Tudo' na íntegra.