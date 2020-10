A carregar o vídeo ...

A etapa que passou no Aves foi muito complicada para Afonso Figueiredo, que ainda por cima era capitão de equipa. O jogador relembrou as dificuldades e realçou que muitas vezes pensava qual seria a imagem que os futebolistas estrangeiros levavam do nosso país, como Enzo Zidane, filho do treinador do Real Madrid. Para ver esta sexta-feira nos PodCast Record.