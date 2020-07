A carregar o vídeo ...

Rui Pavanito é uma figura ímpar do boxe nacional. Aceitou o convite do nosso jornal e esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto sobre a carreira, as dificuldades de uma modalidade exigente e também a fé que o vai guiando a novas conquistas. Para ver esta quarta-feira, aqui, no Record Online.