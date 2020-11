A carregar o vídeo ...

Aos 23 anos, Bruno Wilson é muitas vezes mais conhecido como o neto de Mário Wilson. O central tem um enorme orgulho dos laços familiares que tem marcados na pele e falou de tudo isso e muito mais nesta visita aos PodCast Record. A aventura em Espanha ao serviço do Tenerife, a ambição de jogar com Ronaldo e as histórias de infância entre Benfica e Sporting: é mesmo melhor ver e ouvir!