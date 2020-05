David Simão: Das partidas no Benfica às lágrimas no Boavista

A carregar o vídeo ...

David Simão, que atualmente alinha em Israel, esteve nos PodCast Record e viveu um verdadeiro turbilhão de emoções ao lado dos jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto. Excelente contador de histórias, o médio português divertiu-se a recordar as histórias animadas que viveu, por exemplo, ao serviço do Benfica mas também se deixou levar pelas emoções ao recordar uma situação especial quando jogava no Boavista.