Dolores Silva elogia Sp. Braga: «Não há diferença entre homens e mulheres»

Dolores Silva, jogadora do Sp. Braga, chega esta terça-feira aos PodCast Record e com muitos elogios para o emblema bracarense e a forma como trata as jogadoras da equipa feminina. De resto, no que diz respeito ao Departamento de Comunicação do clube minhoto, as palavras são claras - não há qualquer diferença em termos de campanhas e espaço mediático.