A carregar o vídeo ...

João Meira é o mais recente integrante da 'família PodCast Record'. E que grande conversa tivemos com o jogador que, entretanto, se desvinculou do V. Setúbal. Dos problemas no clube sadinos às grandes aventuras que viveu nos Estados Unidos e Roménia, nada faltou nesta entrevista bem diferente. A não perder!