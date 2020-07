A carregar o vídeo ...

O brasileiro Leandrinho Barbosa brindou os PodCast Record com as grandes histórias da sua carreira na NBA. Do dia em que viu um Real Madrid-Barcelona em pleno treino dos Golden State Warriors até às loucuras de Shaquille O'Neal, com quem alinhou nos Phoenix Suns, houve um pouco de tudo nesta conversa (muito) diferente. A não perder!