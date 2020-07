A carregar o vídeo ...

O treinador português Luís Castro é uma figura incontornável do desporto-rei. Fora o sucesso que vai acumulando nos vários projetos que assumiu ao longo da carreira, o técnico do Shakhtar Donetsk é também destaque pela forma como comunica e onde rigor e educação são duas traves mestras do seu discurso. Uma conevrsa diferente, a não perder, nos PodCast Record.