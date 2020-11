A carregar o vídeo ...

A pandemia teve um peso determinante no regresso de Miguel Cardoso a Portugal, depois das aventuras na Rússia ao serviço de Dínamo Moscovo e Tambov. Agora, ao serviço do Belenenses SAD, o extremo conta, numa conversa bem disposta em mais um PodCast Record, como são os treinos, quem é o mais talentoso ou o mais preguiçoso, sempre com máxima sinceridade.