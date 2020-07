A carregar o vídeo ...

É já amanhã que pode ver mais um PodCast Record muito especial, desta vez com Pedro Carvalho, lutador de MMA que dispensa qualquer tipo de apresentações. Enquanto espera pelo regresso da ação nos octógonos do Bellator, o craque português abriu o livro para uma conversa diferente e que começou logo com animação máxima. E tudo por causa da... barba.