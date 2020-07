A carregar o vídeo ...

Paulo Sérgio, jogador do Bali Uited, vive uma nova vida por terras asiáticas. Aceitou o convite do nosso jornal e entregou-se de corpo e alma a um PodCast Record onde nada ficou por dizer. Das aventuras mais divertidas da carreira até à mágoa do não regresso ao Sporting, o jogador português abriu o livro e mostrou classe também fora de campo.