Rashid é uma figura diferente no universo do futebol. O capitão do Santa Clara esteve nos PodCast Record e não se furtou a nenhuma questão. Da fuga do Iraque como refugiado até aos tempos de Feyenoord, onde foi muito feliz, passando pelo atual momento do Santa Clara, o craque 'jogou aberto' e partilhou muitas e boas histórias.