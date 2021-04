Rúben Vinagre em discurso direto: Há um ano recebemos lateral na nossa 'casa'

A carregar o vídeo ...

Rúben Vinagre é visto pelos encarnados como uma alternativa a Grimaldo. Ao que Record apurou, a contratação do lateral-esquerdo do Wolverhampton, que está emprestado ao Famalicão, enquadra-se na substituição do espanhol, cuja saída volta a estar em cima da mesa. Oportunidade perfeita para recordarmos o PodCast REcord feito com o jogador, há um ano, quando alinhava na Premier League, ao seriço dos 'lobos' de Nuno Espírito Santo.