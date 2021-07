A carregar o vídeo ...

Depois de uma das etapas mais duras desta edição da Volta a França, Rui Costa fez mais uma perninha no Podcast Record. O ciclista português da UAE Emirates já estava pronto para a massagem, mas antes fez um rescaldo da etapa, falou do líder Tadej Pogacar e ainda revelou os seus três desejos para o que ainda falta do Tour.