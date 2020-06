A carregar o vídeo ...

Tiago Silva já sabia ao que vinha e, por isso, entrou logo a todo o gás neste PodCast Record com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto. Das histórias (mais ou menos) proibidas da Liga portuguesa até à felicidade de envergar a camisola do Nottingham Forest no Championship, houve tempo para tudo nesta conversa muito especial. A não perder!