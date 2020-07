A carregar o vídeo ...

Tó Neves é uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentações. A grande figura do hóquei em patins nacional esteve nos PodCast Record e contou-nos algumas das melhores histórias da carreira. Uma delas foi sobre as praxes que aprendeu com o lendário António Livramento. A não perder, esta terça-feira, no Record Online.