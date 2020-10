A carregar o vídeo ...

A Volta a Portugal está cada vez mais perto de todas as decisões, depois de Daniel McLay vencer a 6.ª e antepenúltima etapa desta edição especial. O jornalista Pedro Filipe Pinto continua a acompanhar todas as incidências e faz a análise deste sábado, do que aí vem e... do que aconteceu no Giro!