A animada conversa de David Luiz com Luisão, Samaris e Rui Costa

A carregar o vídeo ...

David Luiz nunca escondeu a ligação emocional que manteve com o Benfica depois de sair da Luz e esta quinta-feira, antes do Arsenal-Benfica , o agora jogador da equipa inglesa esteve em conversa animada com Luisão, Samaris e Rui Costa no relvado do Estádio Georgios Karaiskakis, do Olympiacos, na Grécia, palco do jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa [Vídeo Record]