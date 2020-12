A carregar o vídeo ...

Tiago Pinto deixa de ser a partir desta sexta-feira diretor geral para o futebol do Benfica e na hora do adeus o Benfica partilhou um vídeo no qual mostra como foi a emotiva despedida. No último ato junto dos jogadores, Tiago Pinto deixou um discurso emotivo e carregado de simbolismo.