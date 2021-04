A carregar o vídeo ...

O Benfica perdeu com o Gil Vicente por 2-1 , estando agora a 12 pontos do Sporting. As águias podem ficar este domingo a 6 pontos do FC Porto, que defronta o Nacional às 17h30. O jogo com os gilistas foi analisado sábado à noite na CMTV, com António Figueiredo, ex-dirigente dos encarnados, a condenar a estratégia que foi adotada na Luz esta temporada e a apontar os responsáveis.