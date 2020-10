A carregar o vídeo ...

Vata, Akwá e Alberto, antigos jogadores do Benfica, apoiam a recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. "Os benfiquistas dos PALOP também estão connosco! Obrigado pelo apoio e pela forma como honraram o manto sagrado!", pode ler-se na legenda do vídeo publicado na página de Facebook da candidatura do atual dirigente dos encarnados