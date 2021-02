A carregar o vídeo ...

O Benfica joga domingo às 20h15 com o Farense. Depois de ter alinhado com três centrais frente ao Arsenal (1-1), jogo marcado pela boa estreia de Lucas Veríssimo, Jorge Jesus deverá voltar ao esquema habitual. Sendo assim qual será o central que sai do onze? Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, deixou a sua leitura no programa Hora Record da CMTV.