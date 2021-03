Benfica mostra bastidores do jogo com o Estoril e o incentivo de Jesus com a final garantida

A carregar o vídeo ...

O Benfica revelou esta sexta-feira alguns momentos de bastidores do jogo com o Estoril, antes, durante e depois do encontro. Após a partida, a comunhão entre jogadores fez-se sentir no balneário do Estádio da Luz, com os não convocados - como Vertonghen, Weigl, Rafa, Grimaldo ou Samaris - a saudarem os elementos que estiveram dentro das quatro linhas. Antes do encontro, Jorge Jesus deixou expresso o facto que tinha acabado de ocorrer. "Pessoal, vamos à final!", vincou o técnico, com olhos para o derradeiro jogo da Taça de Portugal. [Vídeo: SL Benfica]