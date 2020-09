A carregar o vídeo ...

A prioridade do Benfica no mercado tem sido o reforço do plantel de modo a alcançar os objetivos propostos para esta temporada, tanto é que, até ao momento, apenas Heriberto foi vendido (ao Brest, de França, por 1,1 M€). No entanto, o clube da Luz projeta um encaixe bem maior do que aquele que realizou. Alexandre Moita, jornalista de Record, explica o que está em causa e adianta os nomes que podem estar de saída.