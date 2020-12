A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus assumiu que alguns jogadores do Benfica - nomeadamente Everton, Darwin, Rafa - não estiveram tão bem quanto o normal diante do P. Ferreira. O jogo foi alvo de análise na CMTV, com Calado a discordar do que disse o treinador do Benfica, sobretudo em relação a Rafa.