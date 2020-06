Casa do Benfica em Gaia apedrejada: «Não nos metemos com ninguém, queremos é paz»

A carregar o vídeo ...

A Casa do Benfica no Canidelo, freguesia de Vila Nova de Gaia, foi apedrejada este domingo. O ataque foi feito com recurso a duas pedras arremessadas contra o vidro principal do espaço. Os autores ainda não foram identificados. Trata-se do terceiro ataque a estas instalações num curto espaço de tempo. Franklin, que frequenta o espaço, foi dos primeiros a dar conta do sucedido e falou à CMTV.