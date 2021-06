A carregar o vídeo ...

O Benfica deu esta sexta-feira o pontapé de saída para a nova temporada, com as baterias recarregadas... de confiança. Entre os encarnados há a expectativa de que a equipa possa estar a um nível mais alto do que em 2020/21. Jesus foi o primeiro a apresentar-se e um dos momentos curiosos desta manhã foi o facto de Grimaldo ter chegado ao centro de estágios a pé.