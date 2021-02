A carregar o vídeo ...

João Malheiro considerou que há um "grande desnorte" no Benfica e explicou o que no seu entender está na base do atual quadro. "O que o Benfica precisa é de benquismo, não há cultura de clube e não há solidarieade", justificou num especial sábado à noite na CMTV sobre a época das águias aquém das expectativas.