Cebolinha vai reforçar o Benfica, uma transferência que levou o treinador do Grémio a criticar o comportamento de Jorge Jesus em todo o processo. Sexta-feira na CMTV, João Malheiro revelou que falou com Jorge Jesus sobre este assunto e esclareceu os contornos da conversa entre o treinador do Benfica e o jogador brasileiro.