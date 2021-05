A carregar o vídeo ...

A luta pelo estatuto de melhor marcador da Liga NOS vai mesmo ser discutida até ao fim, pois Seferovic e Pote mantêm-se empatados no trono dos goleadores do campeonato português. Jorge Jesus garante que no jogo de amanhã frente ao V. Guimarães (20 horas), o derradeiro do Benfica na Liga NOS, o objetivo do suíço vai estar na mente da equipa.