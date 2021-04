A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão do jogo com o Marítimo. O treinador do Benfica lembrou que nesta época "já eliminou o Sporting [da Taça de Portugal] e venceu no Dragão" para justificar que a sua classificação atual - penúltimo lugar do campeonato - "não tem nada a ver com o valor da equipa". E foi questionado sobre Rodrigo Pinho.